На Старообрядческой взорвался газовый баллон: мужчина обгорел

На Старообрядческой взорвался газовый баллон: мужчина обгорел
Из-за нарушения правил техники безопасности взорвался газовый баллон на Старообрядческой . Фото: pixabay

В Петербурге в Московском районе города из-за нарушения правил техники безопасности взорвался газовый баллон. В результате происшествия сильно обгорел мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа в полицию сообщили о том, что на Старообрядческой улице у дома 21, напротив депо, взорвался газовый баллон. Без пострадавших не обошлось. Мужчина сильно обгорел.

Полиция установила, что 33-летний индивидуальный предприниматель вытащил из своей машины бензобак и начал его варить электрической сваркой прямо на улице. Пары солярки в баке нагрелись, в результате чего произошел взрыв.

Предпринимателя с термическими ожогами в тяжелом состоянии скорая доставила в больницу. Позднее ему диагностировали обширные ожоги пламенем верхних и нижних конечностей, груди, живота, спины и промежностей 80-90 %, ожоговый шок 3 степени

Пострадавший зарабатывал тем, что ремонтировал автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве газа в доме в Краснодаре погиб человек.

бензобак новости СПб ожоги происшествие


 

Новости партнеров
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 1 сентября в Петербурге введут в строй восемь новых школ
Не сгореть в аномальную жару: простые правила выбора SPF-защиты для кожи
Мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленобласти
Беглов: осенью Петербург накроет четвертая волна пандемии
Пять знаков зодиака, которым точно нельзя доверять
На Старообрядческой взорвался газовый баллон: мужчина обгорел
В стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19
Что известно о выживших в катастрофе вертолета МИ-8 на Камчатке. Gazeta.SPb ...