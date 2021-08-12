На Старообрядческой взорвался газовый баллон: мужчина обгорел

В Петербурге в Московском районе города из-за нарушения правил техники безопасности взорвался газовый баллон. В результате происшествия сильно обгорел мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа в полицию сообщили о том, что на Старообрядческой улице у дома 21, напротив депо, взорвался газовый баллон. Без пострадавших не обошлось. Мужчина сильно обгорел.

Полиция установила, что 33-летний индивидуальный предприниматель вытащил из своей машины бензобак и начал его варить электрической сваркой прямо на улице. Пары солярки в баке нагрелись, в результате чего произошел взрыв.

Предпринимателя с термическими ожогами в тяжелом состоянии скорая доставила в больницу. Позднее ему диагностировали обширные ожоги пламенем верхних и нижних конечностей, груди, живота, спины и промежностей 80-90 %, ожоговый шок 3 степени

Пострадавший зарабатывал тем, что ремонтировал автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве газа в доме в Краснодаре погиб человек.