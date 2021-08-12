К 1 сентября в Петербурге введут в строй восемь новых школ

Всего до конца года в Петербурге откроются 11 новых, отремонтированных и реконструированных школ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Всего до конца года в Петербурге откроются 11 новых, отремонтированных и реконструированных школ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице к началу учебного откроются восемь новых школьных зданий — семь новых и одно после капремонта.

Как сообщили в Смольном, четыре новые школы построили в Приморском районе и по одному — в Красносельском, Московском и Выборгском. Капитальный ремонт провели в школе №126 в Калининском районе, она так же откроется к 1 сентября.

Кроме того, к концу года в Приморском районе достроят еще одну новую школу.

Всего до конца года в Петербурге откроются 11 новых, отремонтированных и реконструированных школ.

Также к осени в городе откроют 15 новых детских садов. Всего за этот год откроется 26 новых дошкольных образовательных учреждений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запретили строить жилье без школ и детских садов. Градостроительная комиссия поставила застройщикам условия, без выполнения которых они не смогут получить разрешения на строительство жилых домов.