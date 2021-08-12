Выживший при крушении Ми-8 телеведущий рассказал о своем спасении

Экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Николай Корженевский находился на борту упавшего на Камчатке вертолета. Он рассказал, как ему удалось выжить.

Телеведущий рассказал, что вертолет вылетел с аэродрома примерно в 8 — 8:30 утра, уже через час они были над Курильским озером, где все и произошло. Над озером был плотный туман и вертолет начал снижаться.

Из-за плохой видимости Корженевский увидел из иллюминатора воду только в трех метрах от нее, после чего раздался удар. Мужчине удалось отстегнуть ремень безопасности, вдохнуть воздух и выбраться из вертолета через грузовой отсек. Ему помог другой турист, который перед ним раздвинул шире дверцы.

Свое состояние он описал как «лучше, чем можно было ожидать». За свой второй день рождения он благодарит спасателей: «Это главное, почему удалось спастись». Телеведущий отметил, что спасатели добрались до них на катерах всего за 3-4 минуты, хотя они были в трех километрах от берега, а озеро, как уже известно, было окутано туманом.

«Мы кричали, они глушили мотор, мы кричали снова. Мы поняли, что им нужен ориентир и им удалось нас найти. И это самая чудесная часть этой истории», — добавил Николай.

По его словам, капитан вертолета знал о чудовищной погоде, но почему-то принял решение лететь.

«Я думаю, что компетентные органы на этот вопрос тоже должны ответить», — заключил телеведущий.

Сегодня, 12 августа, сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа. Среди туристов были шестеро петербуржцев. Спасенных людей доставили в Петропавловск-Камчатский в краевую больницу имени Лукашевского. Двое из них сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но опасения за их жизни у медиков нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец рассказал, что спасло им жизни в крушении на Камчатке.