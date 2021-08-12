Пожар в Институте геологии на Васильевском острове потушили

На Васильевском острове петербургские спасатели потушили пожар в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН. Огонь охватил 30 квадратных метров обстановки.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 14:22. Все произошло в институте на набережной Макарова, дом 2.

Возгорание началось на третьем этаже административного здания. Ведомство направило на борьбу с пожаром 17 человек личного состава и пять спецмашин.

Прибывшие спасатели выяснили, что горит обстановка на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось к 15:27.

«Сведения о пострадавших не поступали», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Институт геологии и геохронологии докембрия РАН на Макарова дымит.