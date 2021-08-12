Поезда «оранжевой» ветки метро опаздывают из-за неисправности

Поезда &#171;оранжевой&#187; ветки метро опаздывают из-за неисправности
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В метрополитене Петербурга движение по Правобережной линии затруднено. Поезда идут с увеличенным интервалом.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, неполадки в движении на участке «оранжевой» ветки наблюдаются с 17:50. Поезда между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» идут с увеличенным интервалом.

Причиной назвали техническую неисправность. На оставшемся участке линии — между станциями «Площадь Александра Невского 2» и «Дыбенко» поезда ходят по обычному графику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ремонт отправится станция метро «Московская». Проект предусматривает капитальный ремонт подземного комплекса, вестибюля №2 станции и пешеходного перехода.

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Поезда «оранжевой» ветки метро опаздывают из-за неисправности
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