Движение по «оранжевой» ветке метро Петербурга восстановили

В метрополитене Петербурга устранили техническую неисправность, из-за которой поезда участка Правобережной линии ходили с опозданием. Проблему решили за 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метро, техническую неисправность на участке «оранжевой» ветки между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» устранили в 18:28. Интервал движения поездов восстанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезда «оранжевой» ветки метро опаздывают из-за неисправности. Неполадки в движении на участке «оранжевой» ветки наблюдались с 17:50. Поезда между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» шли с увеличенным интервалом. На оставшемся участке линии — между станциями «Площадь Александра Невского 2» и «Дыбенко» поезда ходили по обычному графику.