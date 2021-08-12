Движение по «оранжевой» ветке метро Петербурга восстановили

Движение по &#171;оранжевой&#187; ветке метро Петербурга восстановили
Сотрудники метрополитена оперативно решили проблему. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В метрополитене Петербурга устранили техническую неисправность, из-за которой поезда участка Правобережной линии ходили с опозданием. Проблему решили за 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метро, техническую неисправность на участке «оранжевой» ветки между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» устранили в 18:28. Интервал движения поездов восстанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезда «оранжевой» ветки метро опаздывают из-за неисправности. Неполадки в движении на участке «оранжевой» ветки наблюдались с 17:50. Поезда между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» шли с увеличенным интервалом. На оставшемся участке линии — между станциями «Площадь Александра Невского 2» и «Дыбенко» поезда ходили по обычному графику.

метрополитен новости СПб оранжевая ветка техническая неисправность


 

Новости партнеров
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение по «оранжевой» ветке метро Петербурга восстановили
Дольщики «Северного вальса» и «Материка» столкнулись с ...
Поезда «оранжевой» ветки метро опаздывают из-за неисправности
Ученые приступили к испытаниям антиковидной вакцины-«ряженки»
ВЦИОМ: измены и бедность — главные причины развода россиян
Диетолог объясняет, насколько опасно для здоровья красное мясо
На КАД между Обуховской Обороны и Софийской частично перекроют
На завод «Петросталь» подали в суд из-за загрязняющих выбросов