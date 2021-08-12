В Пушкине 10 спасателей тушили чердак жилого дома

В Пушкине 10 спасателей тушили чердак жилого дома
Пожар потушили за полтора часа. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

В Пушкинском районе Петербурга сгорел жилой частный дом. На тушение пожара потребовалось полтора часа.

Все произошло сегодня, 12 августа, на улице Саперная, дом 5 в Пушкине. По информации главного управления МЧС по городу, местные жители вызвали экстренные службы в 16:26.

В жилом частном доме загорелся чердак. В пик пожара огонь распространился по площади в 15 квадратных метров. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС с привлечением двух единиц техники.

Возгорание ликвидировали к шести часам вечера. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Репищева полностью сгорела квартира-студия.

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