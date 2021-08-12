На улице Репищева полностью сгорела квартира-студия

На улице Репищева полностью сгорела квартира-студия
Квартирный пожар на улице Репищева. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга днем 12 августа тушили квартирный пожар. 40-метровая студия выгорела по всей площади.

По информации городского управления МЧС, очевидцы в 15:47 вызвали пожарных к дому №10/1 по улице Репищева. Там загорелась квартира на втором этаже многоэтажки.

Как сообщает ведомство, на борьбу с пожаром направили 16 человек личного состава и три единицы пожарной техники. На месте ЧП специалисты установили, что огонь охватил квартиру-студию по всей площади (40 квадратных метров).

В 16:21 пожар потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Институте геологии на Васильевском острове потушили. Возгорание началось на третьем этаже административного здания. Огонь охватил 30 квадратных метров обстановки.

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