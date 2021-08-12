КамАЗ снёс ограждение на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь

КамАЗ снёс ограждение на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь
vk.com/spb_today

Вечером 12 августа в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием КамАЗа.

Дорожный инцидент произошел на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь. В результате происшествия никто не пострадал.

«Камаз снёс ограждение, на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь. Без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Касимовской улице произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Транспорт превратился в груду металла.

авария дтп невский район


 

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