Вечером 12 августа в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием КамАЗа.
Дорожный инцидент произошел на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь. В результате происшествия никто не пострадал.
«Камаз снёс ограждение, на углу перекрёстка Седова и Красных Зорь. Без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Касимовской улице произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Транспорт превратился в груду металла.