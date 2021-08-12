Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась
Число пострадавших достигло 16 человек.. Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации.

Число пострадавших достигло 16 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

автобус воронеж чп


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
В Петербурге наконец пошли грибы - за час собирают по 150 подосиновиков
В Петербурге наконец пошли грибы - за час собирают по 150 подосиновиков
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась
В британском городе Плимут произошла стрельба
В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва в автобусе
СК завел дело на женщину, которая заперла своих детей на четыре дня
Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
На Народной улице вспыхнули две иномарки
ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском
Спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино