Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации.

Число пострадавших достигло 16 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.