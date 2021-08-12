В Зеленогорске водитель снес столб

От удара сооружение развалилось на две части.Фото: vk.com/spb_today

От удара сооружение развалилось на две части.Фото: vk.com/spb_today

В Зеленогорске водитель легкового автомобиля врезался в столб у магазина «ВИМОС». По словам очевидцев, от удара сооружение развалилось на две части.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

«Машина сломала столб в Зеленогорске у ВИМОСа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии автомобилиста уточняется.

Ранее сообщалось о том, что суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве. Напомним, в результате аварии погибла 16-летняя девушка.