Суд отправил под арест обвиняемого в ДТП в Новой Москве

Суд отправил под арест обвиняемого в ДТП в Новой Москве
16-летняя девушка погибла на месте. Фото: unsplash

Суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве. Напомним, в результате аварии погибла 16-летняя девушка.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

ДТП произошло 10 августа. По предварительной информации, нетрезвый 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21140, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Автомобиль опрокинулся. На месте происшествия погибла 16-летняя девушка. двое пассажиров и сам водитель пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Касимовской улице произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Транспорт превратился в груду металла.

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