Мужчина устроил резню в кватире на Маршала Захарова, двое госпитализированы

Преступление произошло в дома 62 на улице Маршала Захарова. Фото: скриншот google/maps

Преступление произошло в дома 62 на улице Маршала Захарова. Фото: скриншот google/maps

В Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в нападении с ножом на двоих мужчин. По версии полиции, от рук мужчины пострадали двое горожан.

Преступный инцидент произошел поздним вечером 11 августа в доме №62 по улице Маршала Захарова. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации двоих мужчин с ножевыми ранениями.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в больницу доставили 31-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести с проникающим ножевым ранением живота и 28-летнего горожанина с колото-резанным ранением шеи, груди, поясницы и левого плеча в тяжелом состоянии.

В четверг, 12 августа, стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 50-летний мужчина, проживающий в доме 26 на улице Партизана Германа.

С места происшествия изъят нож. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке имени Свердлова раскрыли убийство 46-летнего мужчины.