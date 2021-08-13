Трехлетняя девочка попала в больницу после нападения собаки на Северном

Трехлетняя девочка попала в больницу после нападения собаки на Северном
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга ребенка госпитализировали после нападения собаки.

Инцидент произошел в четверг, 12 августа, в одном из домов на Северном проспекте. Около 21 часа из квартиры с укушенными ранами век и лица в тяжелом состоянии была госпитализирована 3-летняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие сотрудник полиции установили, что домашняя собака породы «Мастифф» укусила малышку на кухне.

Отмечается, что семья полная, благополучная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Возбуждено административное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собака покусала лицо и плечи 8-летнего мальчика в Волхове.

новости СПб покусала собака


 

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