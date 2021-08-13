Задержан мужчина, похитивший у безработного телефон и рюкзак у Петропавловки

В Петроградском районе Петербурга неизвестный лишил связи и вещей безработного мужчину. Подозреваемый в преступлении задержан.

В четверг, 12 августа, в отдел полиции обратился 59-летний неработающий мужчина. Он рассказал, что 10 числа на территории Петропавловской крепости неизвестный, применение физическую силу, похитил у него мобильный телефон, беспроводные наушники и рюкзак с вещами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сумму ущерба мужчина оценил в 30 тыс. рублей.

Перед этим заявитель наведался в территориальный пункт Центрального района. Мужчина с сотрясением головного мозга, ушибом лица и верхних конечностей в удовлетворительном состоянии был отпущен.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого в преступлении задержали у дома №5 по улице Блохина. Им оказался неработающий 45-летний петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине задержали пьяного мужчину, укравшего телефон и банковскую карту.