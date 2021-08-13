Лжеполицейские забрали у 91-летнего петербуржца 1,2 миллиона рублей

Лжеполицейские забрали у 91-летнего петербуржца 1,2 миллиона рублей
Пенсионер проживает на Тихорецком проспекте, 25. Фото: скриншот google/maps

Мошенники забрали у 91-летнего петербуржца более миллиона рублей. Такую сумму с него потребовали за снятие ответственности с его сына, попавшего в ДТП.

В четверг, 12 августа, пенсионер обратился в полицию. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, заявил, что его сын попал в ДТП, и для снятия с него ответственности необходимо заплатить миллион рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, через полчаса пенсионер уже передавал мошеннику 500 тыс. рублей на лестничной площадке у своей квартиры дома №25 на Тихорецком проспекте. После мужчине повторно позвонили и сообщили, что необходимо передать еще миллион. Пенсионер передал второму неизвестному 9 350 долларов.

Общий ущерб около 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали.

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