Мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали

Подозреваемых в мошенничестве "взяли"очень быстро. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемых в мошенничестве "взяли"очень быстро. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемых в мошенничестве, которые могли заменить 81-летней пенсионерке газовый шланг.

Об этом сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что днем ранее пожилая женщина написала заявление в полицию. Она указала, что примерно в 15:00 к ней в квартиру по улице Пионерстроя дома 7 корпуса 3 пришли неизвестные. Мужчины убедили наивную женщину заменить газовый шланг. За это предприимчивые мужчины взяли 4 820 рублей.

Однако женщина быстро спохватилась. Полиция оперативно прибыла на место и поймала двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 27 и 49 лет.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей в Приморском районе.