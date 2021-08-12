Мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали

Мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали
Подозреваемых в мошенничестве "взяли"очень быстро. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемых в мошенничестве, которые могли заменить 81-летней пенсионерке газовый шланг.

Об этом сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что днем ранее пожилая женщина написала заявление в полицию. Она указала, что примерно в 15:00 к ней в квартиру по улице Пионерстроя дома 7 корпуса 3 пришли неизвестные. Мужчины убедили наивную женщину заменить газовый шланг. За это предприимчивые мужчины взяли 4 820 рублей.

Однако женщина быстро спохватилась. Полиция оперативно прибыла на место и поймала двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 27 и 49 лет.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанные мужчины, могли обмануть пенсионерку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей в Приморском районе.

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