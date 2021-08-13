В Пушкине в садоводстве сгорел магазин стройматериалов

В Пушкине в садоводстве сгорел магазин стройматериалов
Пожар в Пушкинском районе потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В Пушкинском районе поздним вечером 13 августа сгорел небольшой магазин в садоводстве.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, оперативные службы получили информацию о пожаре в садоводстве «Павловское 1» в 22:08. Очевидцы сообщили, что горит магазин.

На борьбу с огнем от ведомства направили 20 человек личного состава и четыре пожарных расчета. На месте выяснилось, что горит одноэтажное отдельно здание магазина стройматериалов. Его размер составляет 15 на 6 метров. Магазин выгорел по всей площади.

Пожар локализовали спустя полчаса, в 22:39. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании. Все произошло на набережной Обводного канала, дом 134.

новости СПб павловское 1 пожар Пушкинский район


 

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