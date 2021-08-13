В «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 13 августа случился пожар. Горел мусор в заброшенном здании на территории завода «Красный Треугольник».

По информации главного управления МЧС по городу, местные жители вызвали пожарных сегодня в семь часов вечера. Все произошло на набережной Обводного канала, дом 134.

В пятиэтажном заброшенном здании загорелся мусор. Огонь охватил 20 квадратных метров. С огнем боролись 20 человек личного состава от МЧС и четыре специальные машины.

По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно состояние мужчины, госпитализированного накануне из Троицкого собора. Мужчина, загоревшийся в церкви, в больнице с ожогом лица и шеи.