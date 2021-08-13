В «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании

В &#171;Красном Треугольнике&#187; тушили мусор в заброшенном здании
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 13 августа случился пожар. Горел мусор в заброшенном здании на территории завода «Красный Треугольник».

По информации главного управления МЧС по городу, местные жители вызвали пожарных сегодня в семь часов вечера. Все произошло на набережной Обводного канала, дом 134.

В пятиэтажном заброшенном здании загорелся мусор. Огонь охватил 20 квадратных метров. С огнем боролись 20 человек личного состава от МЧС и четыре специальные машины.

По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно состояние мужчины, госпитализированного накануне из Троицкого собора. Мужчина, загоревшийся в церкви, в больнице с ожогом лица и шеи.

"Красный треугольник" завод новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший завод «Ливиз» в Петербурге продали группе ЛСР
В «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа
Доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови
СК РФ по Петербургу закончил расследование убийства студента СПбГУ МВД
В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного ...
Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека