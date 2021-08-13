Мужчина, загоревшийся в Троицком соборе, в больнице с ожогом лица и шеи

Мужчина, загоревшийся в Троицком соборе, в больнице с ожогом лица и шеи
Мужчину госпитализировали. Фото: скрин Google.Maps

Из НИИ «Скорой помощи» поступила информация о том, что накануне к ним с ожогом лица, шеи, грудной клетки в тяжелом состоянии поступил 54-летний мужчина.

Ранее в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что в доме 7А по Измайловскому проспекту, в Троицком соборе, загорелся мужчина.

Мужчину госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Троицком соборе потушили загоревшегося мужчину. Церковнослужители Троицкого собора потушили воспламенившегося мужчину. В обстоятельствах разбирается полиция. Все произошло сегодня, 12 августа, в Троице-Измайловском соборе на Измайловском проспекте в центре города. Как сообщает «Фонтанка», экстренные службы получили заявку о загоревшемся человеке приняли в седьмом часу вечера. Очевидец вызвал скорую помощь и полицию Санкт-Петербурга.

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