В Троицком соборе потушили загоревшегося мужчину

В Троицком соборе потушили загоревшегося мужчину
В Троице-Измайловском соборе загорелся человек. Скриншот: Google Карты

Церковнослужители Троицкого собора потушили воспламенившегося мужчину. В обстоятельствах разбирается полиция.

Все произошло сегодня, 12 августа, в Троице-Измайловском соборе на Измайловском проспекте в центре города. Как сообщает «Фонтанка», экстренные службы получили заявку о загоревшемся человеке приняли в седьмом часу вечера. Очевидец вызвал скорую помощь и полицию.

По предварительной информации, посетитель храма загорелся, войдя в церковь. Служители собора быстро отреагировали и потушили мужчину, он выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что служебная собака нашла женщину, бросившую грудную дочь в парадной. Завернутая в одеяло девочка находилась на лестничной клетке пятого этажа. Родителей брошенного ребенка доставили в отдел.

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