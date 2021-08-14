На Большом проспекте П.С. произошло ДТП с «перевертышем»

Две машины не смогли разъехаться на перекрестке Пионерской улицы и Большого проспекта П.С. Фото: /vk.com/spb_today

Две машины не смогли разъехаться на перекрестке Пионерской улицы и Большого проспекта П.С. Фото: /vk.com/spb_today

В ночь на субботу, 14 августа, в Петроградском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Две легковушки не смогли разъехаться на перекрестке Пионерской улицы и Большого проспекта П.С.

В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись черный Hyundai и белый кроссовер. В результате Solaris потерял бампер, а второй автомобиль перевернулась на крышу. Информации о пострадавших не поступало.

«Это было где-то в час ночи. Живу в минуте ходьбы от этого места. Не видела, но слышала очередной жестяной удар. Сразу поняла, что кто-то снова кувыркается. Не первый раз уже», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».