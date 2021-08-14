СК возбудил уголовное дело по повреждению обелиска в Выборге

СК возбудил уголовное дело по повреждению обелиска в Выборге
При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин. Фото : Следственный Комитет РФ

В Выборге по факту повреждения обелиска мемориального сооружения в память погибших при защите Отечества возбуждено уголовное дело (Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества)

Он находится в Гончаровском сельском поселении, пос. Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района Ленинградской области. В указанном месте установлен обелиск и надгробные таблички , на которых имеются надписи о захоронении бойцов 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после поножовщины в отделении неврологии на Костюшко возбудили дело.

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