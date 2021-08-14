В Турции 40 человек стали жертвами наводнений

В Турции 40 человек стали жертвами наводнений
На Черноморском побережье Турции начались наводнения. Фото: скриншот YouTube

В результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек.

Как сообщает Associated Press, проливные дожди вызвали наводнения, в результате которых были снесены дома, пять мостов, машины. Многие дороги затопило.

Ранее из-за непогоды обрушился мост. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Отмечается, что девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа. ОВсего в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас.

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