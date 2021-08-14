Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ми-8

Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ми-8
Поиск пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Фото: сайт правительства Камчатского края

Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолет которой потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших.

«Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей», — цитирует слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова РИА «Новости».

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера. Накануне нашли тела трех погибших, среди которых был пилот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский.

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