Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении Ми-8

Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолет которой потерпел крушение на юге Камчатки, выплатит по миллиону рублей родственникам погибших.

«Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей», — цитирует слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова РИА «Новости».

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера. Накануне нашли тела трех погибших, среди которых был пилот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский.