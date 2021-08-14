СК начал проверку после ДТП во Владимирской области

СК начал проверку после ДТП во Владимирской области
22 человека пострадали в результате аварии. Фото: vladimir.sledcom.ru

СК начал проверку по факту ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовик с полуприцепом во Владимирской области.

В ходе проверки будет дана оценка действиям водителей транспортных средств «и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности», сообщили в СК по региону.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе «Холмогоры» во Владимирской области. В результате аварии пострадали 22 человека.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса, перевозившего группу паломников из Вологды, допустил столкновение с грузовиком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».

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