Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 44 человек

Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 44 человек
На Черноморском побережье Турции начались наводнения. Фото: скриншот YouTube

Число жертв в результате наводнений на черноморском побережье Турции достигло 44.

«В результате наводнения погибли 36 человек в Кастамону, 7 в Синопе и 1 в Бартыне. 9 наших граждан находятся на лечении в больницах», — говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Ранее сообщалось, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа. Всего в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас.

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