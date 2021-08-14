Останки времен ВОВ нашли при проведении земляных работ в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти обнаружили множество человеческих останков, возможно времен Великой Отечественной войны.

В пятницу, 13 августа, в отдел полиции обратился глава администрации Осьминского сельского поселения. Он рассказал, что в 100 метрах от дома № 21 по улице Приозерная в деревне Самро на пустующем участке во время земляных работ наткнулись на останки.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, человеческие останки без внешних признаков насильственной смерти нашли, когда рабочие рыли землю для создания пожарного водоема.

Местные жители рассказали, что ранее в этом месте находился погост.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на берегу Финского залива в палатке обнаружили человеческие останки.