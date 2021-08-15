Разведенный Харламов признался в любви к своему коллеге

Юморист Гарик Харламов поделился интригующим фото, на котором он обнимает подушку. На наволочке – портрет актера Сергея Бурунова в халате.

Новый пост звезда шоу Comedy Club опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В кадре артист сидит по-турецки в багажнике автомобиля и сжимает в руках подушку с фотографией Бурунова.

«Скучаю по своему (подушка набита волосами Сергея Бурунова)», — написал Харламов в микроблоге.

Подписчики звезды оценили шутку. Они похвалили Гарика за его чувство юмора.

«Теперь понятно, почему Кристя ушла», — иронизировал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Кристина Асмус рассказала о сложностях в общении с бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым.