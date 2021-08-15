В России в мигалках машин ДПС могут появиться камеры

В России в мигалках машин ДПС могут появиться камеры
Светосигнальная балка может получить функции видеонаблюдения и фотофиксации. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

МВД России предложило оснастить автомобили Госавтоинспекции новыми светосигнальными балками, в которых будут устроены камеры фото- и видеонаблюдения.

Как сообщает ТАСС, сейчас Научный центр безопасности дорожного движения МВД изучает возможность оснащения патрульных машин светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотофиксации.

В ведомстве уточнили, «умные балки» с камерами нужны для того, чтобы выявлять в транспортном потоке проблемных автомобилистов, а также угнанные машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД задумали изменить билеты на экзамене на права. Одной из основных задач перемены экзаменационных билетов — смещение акцента от «заучивания» к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем.

дпс камера видеонаблюдения мвд мигалки светосигнальная балка


 

Новости партнеров
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Лекарство от холестерина способно побороть COVID-19
Лекарство от холестерина способно побороть COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Переболевшим COVID-19 посоветовали петь народные песни
Новый штамм коронавируса может появиться этой осенью
Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России
В России в мигалках машин ДПС могут появиться камеры
Водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге
В аэропорту Пулково 15 августа задержали восемь рейсов
В мире коронавирусом заболело 206,6 млн человек
Перечислены разрушающие печень продукты