В России в мигалках машин ДПС могут появиться камеры

МВД России предложило оснастить автомобили Госавтоинспекции новыми светосигнальными балками, в которых будут устроены камеры фото- и видеонаблюдения.
Как сообщает ТАСС, сейчас Научный центр безопасности дорожного движения МВД изучает возможность оснащения патрульных машин светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотофиксации.
В ведомстве уточнили, «умные балки» с камерами нужны для того, чтобы выявлять в транспортном потоке проблемных автомобилистов, а также угнанные машины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД задумали изменить билеты на экзамене на права. Одной из основных задач перемены экзаменационных билетов — смещение акцента от «заучивания» к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем.