В МВД задумали изменить билеты на экзамене на права

В МВД задумали изменить билеты на экзамене на права
Одной из основных задач перемены экзаменационных билетов - смещение акцента от "заучивания" к осознанному пониманию. Фото: pixabay.com

МВД России работает над вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права для осознанного понимания россиян безопасных действий при управлении машиной в разных дорожных ситуациях.

В полиции отметили, что это мероприятие входит в перечень задач по снижению ДТП по вине водителей, опыт управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению автомобилей в целом. Об этом сообщает ТАСС.

Одной из основных задач перемены экзаменационных билетов — смещение акцента от «заучивания» к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число успешно сдавших экзамен на водительские права сократилось вдвое после ввода новых правил в апреле. С первого раза его сдали только 148 тысяч водителей (13). Это вдвое меньше, чем годом ранее.

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