В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за четверть века случай Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом случае заражения лихорадкой Эбола в Кот-Д’Ивуаре за последние 25 лет.

Минздрав государства на западе Африки подтвердил случай инфицирования Эболой в стране, который стал первым с 1994 года. Ученые диагностировали Эболу пациенту, госпитализированному в городе Абиджан. Больной попал в больницу по прибытии из Гвинеи.

ВОЗ собирается развернуть в Кот-Д’Ивуаре многопрофильную группу специалистов, которая будет заниматься профилактикой инфекций, а также контролировать работу медучреждений, диагностику и лечение, отслеживание контактов с заболевшими.

В Гвинее в июне завершилась вспышка Эболы, которая длилась почти четыре месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале в Гвинее зафиксировали случаи заражения лихорадкой Эбола.