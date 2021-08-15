В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за четверть века случай Эболы

В Кот-Д’Ивуаре выявили первый за четверть века случай Эболы
ВОЗ собирается развернуть в Кот-Д’Ивуаре многопрофильную группу специалистов. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом случае заражения лихорадкой Эбола в Кот-Д’Ивуаре за последние 25 лет.

Минздрав государства на западе Африки подтвердил случай инфицирования Эболой в стране, который стал первым с 1994 года. Ученые диагностировали Эболу пациенту, госпитализированному в городе Абиджан. Больной попал в больницу по прибытии из Гвинеи.

ВОЗ собирается развернуть в Кот-Д’Ивуаре многопрофильную группу специалистов, которая будет заниматься профилактикой инфекций, а также контролировать работу медучреждений, диагностику и лечение, отслеживание контактов с заболевшими.

В Гвинее в июне завершилась вспышка Эболы, которая длилась почти четыре месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале в Гвинее зафиксировали случаи заражения лихорадкой Эбола.

Кот-Д’Ивуар смертельная болезнь эбола


 

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