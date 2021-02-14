В Гвинее зафиксировали случаи заражения лихорадкой Эбола

Жителей Гвинеи атаковала лихорадка Эбола. Власти страны приняли решения о введении ограничительных мер из-за смертельного заболевания.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает новостной портал Guinee114, министерство здравоохранения страны провело экстренное совещание. Были приняты меры по противодействию инфекции. Для защиты населения будут изолировать людей, которые имели контакт с заразившимися.

На данный момент известно четырёх тестах, взятых на наличие инфекции. Пробы были взяты у погибших жителей Гвинеи.

Отметим, что тесты трех пациентов показали наличие возбудителя, который характерен для лихорадки Эбола. Что касается четвертого образца, то врачи еще изучают его. Результаты будут известны позднее.

Первый случай зафиксировали врачи еще 28 января. От болезни скончалась медсестра в городе Гуеке. По данным издания, в общей сложности заразиться могли семь жителей, так как они присутствовали на похоронах погибшей.

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