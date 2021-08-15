На проспекте Тореза у детской площадки бродит курица-потеряшка

Курица гуляет на проспекте Тореза. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Курица гуляет на проспекте Тореза. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города разгуливает черная курица. Очевидец происходящего спросил, где же хозяин птицы.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Выборгском районе рядом с детской площадке бродит курица. Она гуляет на проспекте Тореза у дома 40 корпуса 2.

Свидетель отметил, что, как ему кажется, птица породистая, поэтому наверняка имеет хозяина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у поселка Пески в Выборгском районе Ленинградской области местные жители заметили серого тюленя, который попросил у людей помощи. К тому моменту, когда помощь подоспела, ластоногий уже уплыл.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Северную столицу прилетел енот по кличке Веня. Животное находилось под контролем Управления Россельхознадзора.