В Ленобласти нашли два трупа в лесу

В воскресенье, 15 августа, в Ленинградской области в лесном массиве вблизи железнодорожной станции 63 километр нашли два обгоревших трупа.

Выборгской городской прокуратурой организована проверка.

Предположительно, погибшие ребенка и женщины. На место обнаружения трупов выехала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки находятся на контроле в городской прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.