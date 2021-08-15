В Ленобласти нашли два трупа в лесу

В Ленобласти нашли два трупа в лесу
Организована проверка. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 августа, в Ленинградской области в лесном массиве вблизи железнодорожной станции 63 километр нашли два обгоревших трупа.

Выборгской городской прокуратурой организована проверка.

Предположительно, погибшие ребенка и женщины. На место обнаружения трупов выехала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки находятся на контроле в городской прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.

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