«Лада» улетела на газон после ДТП на Яхтенной

«Лада» улетела на газон после ДТП на Яхтенной
ДТП произошло на пересечении Яхтенной и улицы Оптиков. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 15 августа на пересечении Яхтенной и улицы Оптиков в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить Lada Granta и Toyota Land Cruiser.

«Гранта улетела далеко после столкновения на перекрёстке Оптиков и Яхтенной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая. Информация о пострадавших уточняется.

«Обзору ничего не мешает. Светофоры есть. Разметка есть. Конечно перекрёсток виноват!», — сообщили очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка «Рено Сандеро» поворачивала налево по предварительно красному сигналу светофора и столкнулась на перекрестке со встречным ВАЗом.

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