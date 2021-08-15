В ДТП на перекрестке Крыленко и Октябрьской пострадал ребенок

Полиция Невского района Петербурга проводит проверку по факту автомобильной аварии, в которой пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, авария произошла накануне в 8 часов утра на перекрестке улицы Крыленко и Октябрьской набережной. Иномарка «Рено Сандеро» поворачивала налево по предварительно красному сигналу светофора и столкнулась на перекрестке со встречным ВАЗом. За рулем иномарки был 39-летний мужчина, а отечественную легковушку вел 30-летний водитель.

В ДТП пострадал пятилетний пассажир «Рено». Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе в Шушарах ребенок попал под машину. Мальчика госпитализировали в детскую больницу.