Во дворе в Шушарах ребенок попал под машину

В Пушкинском районе Петербурга госпитализировали пятилетнего мальчика, попавшего под машину.

Как сообщили в городском управлении МВД, наезд на ребенка произошел накануне в 18:40 во дворе дома 34 на Пушкинской улице в Шушарах. Маленький мальчик выскочил на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В это время мимо ехала легковушка Hyundai Sonata. Столкновения избежать не удалось — 23-летний автомобилист не успел затормозить.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге. Водитель при этом кричал, что ему не нравятся мотоциклы. Агрессивного водителя угомонили другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.