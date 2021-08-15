Во дворе в Шушарах ребенок попал под машину

Во дворе в Шушарах ребенок попал под машину
Ребенка сбили во дворе. Фото: google.maps

В Пушкинском районе Петербурга госпитализировали пятилетнего мальчика, попавшего под машину.

Как сообщили в городском управлении МВД, наезд на ребенка произошел накануне в 18:40 во дворе дома 34 на Пушкинской улице в Шушарах. Маленький мальчик выскочил на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В это время мимо ехала легковушка Hyundai Sonata. Столкновения избежать не удалось — 23-летний автомобилист не успел затормозить.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге. Водитель при этом кричал, что ему не нравятся мотоциклы. Агрессивного водителя угомонили другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.

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Во дворе в Шушарах ребенок попал под машину
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