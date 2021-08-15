Жители Петербурга возмутились арт-вечеринками на крышах

Жители Петербурга возмутились арт-вечеринками на крышах
Петербуржцы хотят бороться с экскурсиями по крышам. Фото: pixabay.com

В Петербурге горожане возмущены рекламой девичников и арт-вечеринок на крышах.

В сообществе Facebook «Пять углов: соседский паблик жителей центра Петербурга» появился гневный пост, который собрал много комментариев на тему, что как бороться с бизнесом экскурсий по крышам.

Некоторые предложили ставить замки на чердаки и сдавать руферов в полицию. Кто-то предложил бороться с этим явлением с помощью колючей проволоки «под током».

Однако такое мнение раздели не все.

«Не очень понятно возмущение вообще. То радостные посты с фотографиями с крыш, то люди там тихо рисуют (не пьют, не орут, не носятся толпами, а тихо рисуют), и всё, бегом заявления в полицию»,- пишет пользователь Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий. На одного из нарушителей общественного порядка в полицейском участке позднее был составлен протокол.

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