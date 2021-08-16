Каршеринг на Партизана Германа снес на своем пути знаки и светофор

Каршеринг на Партизана Германа снес на своем пути знаки и светофор
ДТП с каршерингом произошло на Партизана Германа. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города каршеринговый автомобиль взлетел на островок безопасности и разворотил себе всю переднюю часть.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», дорожно-транспортное происшествие случилось в Красносельском районе на улице Партизана Германа недалеко от дома 6 корпуса 1.

Машина пошла тараном на островок безопасности и стоящие на нем знаки со светофором.

Очевидец происходящего, который снял дорожную аварию, заявил, что водителя каршеринга поблизости видно не было.

Выглядет ДТП довольно устрашающе. По асфальту разбросаны крупные части как и от автомобиля, так и от знаков, который сбил каршеринг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидец обвинил в ДТП на Светлановском выключенный светофор.

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