В проект генплана Петербурга внесли изменения

В проект генплана Петербурга внесли изменения
Генплан Петербурга отредактировали. Фото: pixabay.com

В городе на Неве был откорректирован проект генерального плана.

Измененный план Петербурга совсем скоро начнет рассматривать комиссия, которая и примет решение по корректировкам.

Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Стоит отметить, что когда происходили изменения генплана Северной столицы, то были учтены полученные ранее замечания и предложения.

Комиссия рассмотрит проект и после этого его выложат в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), чтобы повторно согласовать.

До этого принятие генплана приходилось откладывать потому, что было необходимо согласовать документ с Ленинградской областью.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Смольный передумал включать в Генплан намывы из-за угрозы наводнений.

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В проект генплана Петербурга внесли изменения