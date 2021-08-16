В Мурино осенью начнут строить новую поликлинику

В Мурино осенью начнут строить новую поликлинику
В Мурино будет построено здание поликлиники общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров. Фото: правительство Ленобласти

Проект строительства новой поликлиники в Мурино прошел госэкспертизу. Работы начнутся в октябре.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, заключение контракта с подрядчиком и начало строительства запланировано на сентябрь. В Мурино будет построено здание поликлиники общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров.

Там будут находиться отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения. Медучреждение в смену сможет принимать 440 взрослых пациентов и 160 детей.

В штат будущей поликлиники наберут 433 работников. Она будет работать с 8 до 20 часов по будням, в субботу с 9 до 15 часов будет работать дежурный персонал, воскресенье — выходной. Травмпункт будет работать круглосуточно.

Строительство обойдется Ленобласти в 1,2 млрд рублей. Поликлинику должны построить за 27 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 1 сентября в Петербурге введут в строй восемь новых школ.

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