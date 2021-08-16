ДТП на Кантемировской с лимузином спровоцировало пробку

ДТП на Кантемировской с лимузином спровоцировало пробку
В лимузин въехала иномарка . Фото: pixabay.com

В Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором был подбит лимузин.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» 16 августа, все произошло на Кантемировской улице, совсем недалеко от станции метрополитена «Лесная».

В связи с тем, что лимузин немного подбит, начала образовываться автомобильная пробка в сторону центра города.

Удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли водители машин получили какие-либо травмы. Хотя у иномарки, которая въехала в лимузин, в результате столкновения вздыбился капот.

Однако сотрудников Госавтоинспекции на месте случившегося все еще нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что очевидец обвинил в ДТП на Светлановском выключенный светофор. В комментариях пользователи поспешили разубедить очевидца.

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