Из-за быстрых углеводов не толстеют. Развенчан страшный сон зожников

Быстрые углеводы никак не связаны с набором лишнего веса. К такому выводу пришли американские ученые из Аризонского университета.

В рамках исследования они сравнили индекс массы тела почти 2 млн человек. Выяснилось, что зачастую люди, употребляющие пищу с высоким гликемическим индексом, например рис, мед, белый хлеб, картошку, финики, не склонны к полноте. Напротив, если соотношение быстрых углеводов правильное, это помогает поддерживать здоровый вес.

Как говорится в опубликованном в Advances in Nutrition исследовании, диета должна быть сбалансированной, желательно употреблять широкий спектр углеводов, от белого хлеба до хлопьев, цельнозерновую пищу.

Напомним, ранее ученые рассказали об основных ошибках, которые допускают стремящиеся похудеть люди. По словам кандидата медицинских наук Андрея Бобровского, люди часто просто не понимают, какова истинная энергетическая ценность продуктов. Часто они слишком резко переходят на совсем новое питание или думают похудеть только за счет спорта.

Ранее петербургский диетолог Татьяна Тарновская рассказала, что безжировая диета опасна. Она может привести к ожирению печени, потому что отсутствие жиров в организме человека приводит к тому, что печени приходится вырабатывать их самостоятельно.

А диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала не отказываться от красного мяса. Ведь содержащиеся в нем витамины и микроэлементы (железо, селен, витамины группы В, полинасыщенные жирные кислоты) очень важны для здоровья человека и формирования мышц.

Если человек здоров, полкило красного мяса в неделю ему не повредят, считает она.