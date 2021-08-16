Искать подрядчика для метро Петербурга будет Мишустин

Искать подрядчика для метро Петербурга будет Мишустин
Мишустин займется поиском подрядчика для метро Петербурга. Фото: Кремль

Российский президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину определить подрядчика для строительства метрополитена в Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», президент подписал соответствующее поручение в понедельник, 16 августа. Мишустин должен исполнить его до 1 октября. Также правительство должно определить предельную дату заключения контрактов — до 1 октября 2023 года.

При заключении договоров будет предусмотрена возможность привлекать субподрядчиков, но определенный объем работ единственный подрядчик будет обязан выполнять своими силами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врио гендиректора петербургского «Метростроя» назначили Алексея Старкова. С шестого августа Старков приступает к своим обязанностям.

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