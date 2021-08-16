Акции Tesla упали после расследования США

Так, за последние три года выявлено 11 таких ДТП, вечерних и ночных. Фото: Pixabay

Так, за последние три года выявлено 11 таких ДТП, вечерних и ночных. Фото: Pixabay

Акции американской компании Tesla начали падать после того, как в США приступили к расследованию в отношении работы автопилота электромобилей. На открытии торгов накануне акции стали дешевле на четыре процента, а потом на пять процентов.

Поводом для обрушения ценных бумаг стало расследование безопасности автомобилей этой марки. Национальное управление безопасностью движения на трассах США начало проверку из-за ряда аварий с участием автомобилей Tesla на автопилоте. Это касается 765 тысяч машин — проданных в Штатах за последние семь лет. Об этом сообщает «Лента.ру».

В управлении возникли подозрения, что при движении с включенным автопилотом машины часто не правильно распознают припаркованные машины. Так, за последние три года выявлено 11 таких ДТП, вечерних и ночных. Tesla врезались в автомобили экстренных служб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали.