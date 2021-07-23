Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали

Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде. Фото: tesla.com

Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде. Фото: tesla.com

Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома Tesla, депортирован в Россиию.

Он был приговорен сегодня, 24 мая, к отбытому в тюрьме США сроку в 10 месяцев. Крючков не был освобожден, так как его нужно было депортировать, а процесс депортации занимает какое-то время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он признал себя виновным в попытке нанести вред организации Tesla. Его арестовали летом прошлого года после того, как приехал в США «как турист» летом. Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде.