Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали

Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома Tesla, депортирован в Россиию.
Он был приговорен сегодня, 24 мая, к отбытому в тюрьме США сроку в 10 месяцев. Крючков не был освобожден, так как его нужно было депортировать, а процесс депортации занимает какое-то время. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он признал себя виновным в попытке нанести вред организации Tesla. Его арестовали летом прошлого года после того, как приехал в США «как турист» летом. Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игнорирующего ПДД лихача на Tesla заметили в Приморском районе. В Приморском районе Петербурга водитель электромобиля Tesla нарушил несколько правил дорожного движения. Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной.