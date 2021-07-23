Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали

Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде. Фото: tesla.com

Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома Tesla, депортирован в Россиию.

Он был приговорен сегодня, 24 мая, к отбытому в тюрьме США сроку в 10 месяцев. Крючков не был освобожден, так как его нужно было депортировать, а процесс депортации занимает какое-то время. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он признал себя виновным в попытке нанести вред организации Tesla. Его арестовали летом прошлого года после того, как приехал в США «как турист» летом. Глава Tesla Илон Маск отметил, что объектом кибератаки был завод по производству электромобилей в Неваде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игнорирующего ПДД лихача на Tesla заметили в Приморском районе. В Приморском районе Петербурга водитель электромобиля Tesla нарушил несколько правил дорожного движения. Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной.
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