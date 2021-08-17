Башаров останется ведущим скандального шоу «Битва экстрасенсов»

Башаров останется ведущим скандального шоу «Битва экстрасенсов»
Марат Башаров поделился свежим фото. Фото: скриншот Instagram

Ведущий Марат Башаров стал ведущим нового сезона «Битвы экстрасенсов». Об свидетельствуют данные на официальных аккаунтах шоу.

В Москве телеканал ТНТ приступил к съемкам 22-го сезона скандального проекта «Битва экстрасенсов». Премьера сезона запланирована на конец сентября.

Телезрителей удивило возвращение ведущего Марата Башарова. После скандала с избиением жен многие были уверены, что он больше не вернется в шоу.

«А возможно другого ведущего поставить?» — спросил пользователь в комментариях группы.

Нашлись среди поклонников шоу и те, кто был рад возвращению Башарова.

«Самый лучший ведущий» — написала подписчица.

Напоминаем, что Марат Башаров был гостем шоу «Секрет на миллион», в рамках которого артист признался, что все слухи об избиениях – правда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам перевоплотиться в колдунов.

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Башаров останется ведущим скандального шоу «Битва экстрасенсов»
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