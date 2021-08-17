Ночью спасатели потушили полыхающий гараж в садоводстве под Агалатово

Во Всеволожском районе Ленобласти в одном из садоводств среди ночи загорелся гараж.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 17 августа, в садоводстве «Пальмира». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:20.

Как сообщили в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» соцсети «ВКонтакте», к полыхающему гаражу оперативно прибыл дежурный караул «ПСС Агалатово» и пожарно-спасательной части №94.

Пожар полностью потушили, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за того, что на полигоне ТБО «Новосёлки», где мусор размещают на хранение, обеззараживают и перерабатывают, произошло возгорание, Управление Роспотребнадзора решило исследовать воздух на местности.