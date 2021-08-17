Бомж с отверткой набросился на женщину на Народной, она в больнице

Потасовка произошла у дома 52 на Народной улице. Фото: скриншот google.maps

Потасовка произошла у дома 52 на Народной улице. Фото: скриншот google.maps

В Невском районе Петербурга бездомный мужчина вонзил в прохожую отвертку. Мужчину задержали, причины конфликта выясняются.

В понедельник, 16 августа, в отдел полиции обратилась 61-летняя женщина, которая рассказала о поножовщине у дома №52 по Народной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, с места происшествия госпитализировали безработную 30-летнюю женщину с ножевым ранением живота. Она находилась в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 30-летний БОМЖ, который в результате внезапно возникшей ссоры отверткой нанес ранение женщине. С места происшествия изъяли нож и кусок металлической проволоки.

В отношении задержанного составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге женщина подозревается в убийстве руководителя Центра помощи людям.